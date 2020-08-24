بالصور.. سائقي سيارات الإسعاف يقطعون شارعاً رئيسياً في كربلاء للمطالبه بمخصصات خطورة

2020/08/24 | 15:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء بالصور..العشرات من سائقي سيارات الإسعاف يقطعون شارعاً رئيسياً في كربلاء المقدسة المطالبه بمخصصات خطورة بنسبة 100%

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