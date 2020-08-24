علاوي يدعو الحكومة الى قطع الطريق امام دعوات حمل السلاح

2020/08/24 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، الحكومة بقطع الطريق امام دعوات حمل السلاح.وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر: "طالبنا مراراً بتشكيل محكمة خاصة وعلنية لمحاكمة قتلة المتظاهرين و حماتهم، ولكن يبدو لا حياة لمن تنادي" .واضاف: "على الحكومة ان تباشر فوراً باتخاذ اجراءات حقيقية لحماية المتظاهرين ومحاسبة قتلتهم ومن يقف خلفهم، وقطع الطريق امام دعوات حمل السلاح التي اطلقت نتيجة عجزها وفشلها في هذا الجانب".محمد المرسومي

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