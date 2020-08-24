بعد اجتماع موسع.. الوقف السني يحسم أمر افتتاح المساجد

2020/08/24 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاثنين، إعادة فتح المساجد أمام المصلين في العشرين من الشهر المقبل.



وذكر بيان للوقف السني تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2020)، إنه "عقد رئيس الديوان اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الديوان ومديري الأوقاف في محافظات العراق وبحضور جمع من العلماء والمشايخ من جماعة علماء العراق والمجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء".

وتابع، "وعقد الاجتماع بعد تقديم رئاسة الديوان طلب إعادة افتتاح الجوامع إلى منظمة الصحة والسلامة الوطنية، حيث جرى خلال الاجتماع التصويت على القرار بإجماع الحاضرين في الـ٢٠ من الشهر المقبل".

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