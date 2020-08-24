مواجهة تهز المحكمة.. شهادات مروعة لناجين من مذبحة مسجدي نيوزيلندا والمنفذ غير نادم

2020/08/24 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يبدِ منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الذي راح ضحيته 51 شخصا العام الماضي أي ندم، الاثنين، بينما واجهه الناجون في المحكمة، حيث رووا شهادات مروعة عن وقائع الاعتداء.

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