الوقف السني يعلن إعادة فتح المساجد أمام المصلين في العشرين من الشهر المقبل

2020/08/24 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن ديوان الوقف السني عن إعادة فتح المساجد أمام المصلين في العشرين من الشهر المقبل.



وذكر المكتب الاعلامي للوقف:" ان رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش بشرى اتخذ هذا الاجراء عقب اجتماع له مع الكادر المتقدم في الديوان ومديري الأوقاف في محافظات العراق وبحضور جمع من العلماء والمشايخ من جماعة علماء العراق والمجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء".



وأضاف:" ان الاجتماع عقد بعد تقديم رئاسة الديوان طلب إعادة افتتاح الجوامع إلى منظمة الصحة والسلامة الوطنية، حيث جرى خلال الاجتماع التصويت على القرار بإجماع الحاضرين في الـ٢٠ من الشهر المقبل"./انتهى7

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