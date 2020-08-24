الداخلية تعلن القبض على 5 عناصر من داعش في نينوى‎

2020/08/24 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على خمسة أشخاص في محافظة نينوى بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي.واوضحت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/نسخة منه: إن "مفارز الاستخبارات في نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة".وأضافت: إن "الإرهابيين الذين القي القبض عليهم ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وبدلالتهم تم ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش في جزيرة البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة"/انتهى

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