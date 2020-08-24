القبض على (4) اشخاص بتهم السرقات، وآخر مطلوب وفق المادة (430) في ميسان

2020/08/24 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت مكافحة اجرام ميسان القبض على (4) اشخاص متهمين بالسرقات واخر مطلوب وفق المادة (430)".وأوضح مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه بعد توفر معلومات دقيقة وبكمين أمني محكم تمكنت مفرزة من مكافحة اجرام ميسان من إلقاء القبض على (4) متهمين بالسرقات، وآخر مطلوب فق المادة (430) واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أصوليآ./انتهى

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