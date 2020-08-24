2020/08/24 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية صادق السليطي، عن وجود خطة للإستثمار بمجال المشتقات النفطية في البلاد.

وأوضح السليطي في تصريح، ان لدى وزارة النفط خطة للسير باتجاه الاستثمار في قطاعي المصافي والمشتقات النفطية، لمعالجة ما وصفها بالتركة الثقيلة الناجمة عن اهمال القطاع النفطي، مبينا ان العراق أنفق نحو ثلاثين مليار دولار على مدى خمسة عشر عاما لاستيراد مشتقات نفطية تذهب للاستهلاك الداخلي، وهي مبالغ كان من المفترض استثمارها لتنمية قطاع المصافي وبناء أخرى جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط النيابية: العراق أنفق 30 مليار دولار بالسنوات الماضية لاستيراد مشتقات نفطية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط النيابية: العراق أنفق 30 مليار دولار بالسنوات الماضية لاستيراد مشتقات نفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).