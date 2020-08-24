سيارات الإسعاف تقطع الطريق أمام دائرة الصحة وسائقوها يطالبون بزيادة مخصصات الخطورة

2020/08/24 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم العشرات من سائقي سيارات الإسعاف في محافظة كربلاء، تظاهرة امام دائرة صحة المحافظة للمطالبة بحقوقهم.

واظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، قطع الطريق الرئيسة أمام دائرة صحة كربلاء، بعد تجمهر العشرات من السائقين مع سياراتهم، حاملين مطالب من بينها صرف مخصصات خطورة بنسبة مئة بالمئة للسائق والمسعف، ومهددين بعدم نقل المرضى والمصابين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

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