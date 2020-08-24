نقابة معلمي كردستان تقدم مقترحا لتلافي مخاطر كورونا عند بدء العام الدراسي الجديد

2020/08/24 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت نقابة المعلمين في إقليم كردستان، مقترحا بشأن بدء العام الدراسي الجديد في مدارس الإقليم، في ظل استمرار ازمة تفشي وباء كورونا.

وطالبت النقابة في مقترحها، وزارة التربية باتخاذ تدابير من شأنها تلافي اية مخاطر محتملة للوباء، ومن بينها اللجوء الى تعقيم جميع المدارس، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتقليص أوقات الحصص الدراسية، وتقسيم الطلبة الى وجبتين، على ان يكون دوام كل وجبة منهما ثلاثة أيام فقط في الاسبوع، بهدف تقليل التزاحم بالصفوف الدراسية، والتركيز في المناهج على المواد الاساسية، إضافة الى مراعاة إجراءات الوقاية الصحية اللازمة.

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