النزاهة تصدر بيانا بشأن قضية وزير الكهرباء السابق

2020/08/24 | 15:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة، على خلفية وجود مخالفات بقيمة 43 مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم (24 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدام لوزير الكهرباء السابق والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتابعت أن "تفاصيل القضية تشير إلى وجود شبهة مخالفات في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيرا يوميا دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلف ميزانية الوزارة مبلغ (43,000,000,000) مليار دينار شهريا، فيما أفصحت الهيئة في منتصف آب الجاري عن صدور قرار منع سفر بحق الوزير السابق والمدير العام؛على خلفية المخالفات المرتكبة في القضية.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تأليفها فريق عمل ميدانيا ساندا لأعمال لجنة التحقيق النيابية المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مؤلف من محققين ومدققين من خيرة كفاءاتها في بغداد والمحافظات؛ لمتابعة هذا الملف.

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