الصحة تعلن علاج 15 الف مصاب بفيروس كورونا بالبلازما

2020/08/24 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

احصت وزارة الصحة اعداد المصابين بفيرس كورونا الذين تمت معالجتهم ببلازما الدم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، ان "وزارة الصحة عالجت 15 الف مصاب بفيروس كورونا بالبلازما منذ بدء الجائحة وبنجاح كبير".

وكان مدير عام الصحة العامة، في وزارة الصحة رياض الحلفي،اكد في وقت سابق أنَّ "الزيادة العالية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قابلتها حالات شفاء بنسبٍ جيدة، ناجمة عن استخدام بلازما دم المتشافين.

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