2020/08/24 | 15:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الشباب والرياضة يكشف: نسبة انجاز ملعب الانبار الأولمبي بلغت 7%

اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان نسبة اعمال انجاز ملعب الانبار الأولمبي وصلت الى 7%.

وقال درجال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إنه “بناءً على توجيهاتنا بإكمال وانجاز المشاريع الرياضية والشبابية المتلكئة، تواصل العمل بوتيرة متسارعة بملعب الانبار الاولمبي سعة 30000 متفرج”.

وأوضح “بعد تسوية الامور الادارية والمالية مع شركتي DKA التركية وشركة الطريق الصحيح المنفذتان لملعب الانبار، يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في المشروع، إذ وصلت نسبة الانجاز الفعلية الى 7 % لتتجاوز المخطط الزمني لمخطط الانجاز والبالغ 5%”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة يكشف: نسبة انجاز ملعب الانبار الأولمبي بلغت 7%) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة يكشف: نسبة انجاز ملعب الانبار الأولمبي بلغت 7%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).