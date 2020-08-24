كومان.. أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

2020/08/24 | 15:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اختيار الجناح الفرنسي “كينغسلي كومان”، لاعب بايرن ميونخ، للفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت بين فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح “كينغسلي كومان” في تسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة، ليتوج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال، بعد فوزه على حساب باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة والسادسة في تاريخه.

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