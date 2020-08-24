بايرن ميونخ يزيح ريال مدريد عن زعامة أفضل أندية القارة

2020/08/24 | 15:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/متابعة..

نجح نادي بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في إزاحة ريال مدريد عن صدارة أندية القارة العجوز خلال الساعات القليلة الماضية بعد الفوز على باريس سان جيرمان.

وتوج العملاق البافاري مساء أمس، الأحد، بالبطولة القارية للمرة السادسة في تاريخه بالفوز أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف أحرزه، كينجسلي كومان.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن “بايرن ميونخ قد صعد لصدارة تصنيف الأندية الأوروبية على حساب ريال مدريد الذي كان يهيمن على المركز الأول خلال السنوات الأخيرة”

وجاء ترتيب الأندية كالتالي في التصنيف الذي يصدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

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نجح نادي بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في إزاحة ريال مدريد عن صدارة أندية القارة العجوز خلال الساعات القليلة الماضية بعد الفوز على باريس سان جيرمان.

وتوج العملاق البافاري مساء أمس، الأحد، بالبطولة القارية للمرة السادسة في تاريخه بالفوز أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف أحرزه، كينجسلي كومان.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن “بايرن ميونخ قد صعد لصدارة تصنيف الأندية الأوروبية على حساب ريال مدريد الذي كان يهيمن على المركز الأول خلال السنوات الأخيرة”.

وجاء ترتيب الأندية كالتالي في التصنيف الذي يصدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

1- بايرن ميونخ 136000 نقطة.

2- ريال مدريد 134000 نقطة.

3- برشلونة 128000 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 127000 نقطة.

5- يوفنتوس 117000 نقطة.

6- مانشستر سيتي 116000 نقطة.

7- باريس سان جيرمان 113000 نقطة.

8- إشبيلية 102000 نقطة.

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