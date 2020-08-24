درجال: نسبة انجاز ملعب الانبار الأولمبي بلغت 7%

2020/08/24 | 15:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان نسبة اعمال انجاز ملعب الانبار الأولمبي وصلت الى 7%.

وقال درجال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وتابعته /المعلومة/ إنه “بناءً على توجيهاتنا بإكمال وانجاز المشاريع الرياضية والشبابية المتلكئة، تواصل العمل بوتيرة متسارعة بملعب الانبار الاولمبي سعة 30000 متفرج”.

وأوضح “بعد تسوية الامور الادارية والمالية مع شركتي DKA التركية وشركة الطريق الصحيح المنفذتان لملعب الانبار، يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في المشروع، إذ وصلت نسبة الانجاز الفعلية الى 7 % لتتجاوز المخطط الزمني لمخطط الانجاز والبالغ 5%”.



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