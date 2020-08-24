صدور أوامر قبض بحق رئيسي هيئة استثمار كركوك الحالي والسابق

2020/08/24 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في إطار استمرار جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين المتسببين بهدر المال العام، أعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر قبض بحقِ رئيسي هيئة استثمار محافظة كركوك الحالي والسابق بقضية واحدة.

دائرة التحقيقات التابعة للهيئة أكدت في بيان صدور أمر قبض وتحر من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك على خلفية المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِ، وشمول رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق في القضية ذاتها، مشيرة إلى تنفيذ الجهات المختصة أوامر القبض بحقهما وعرضهما على قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما على ذمة القضية.

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