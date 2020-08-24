فنانة اميركية شهيرة تكشف عن ممثل شهير “أفقدها عذريتها” بعمر الـ16 عامًا

2020/08/24 | 15:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت الفنانة الأمريكية مايلي سايروس، أنها فقدت عذريتها في عمر 16 عامًا، وقالت إن ذلك حصل على يد زوجها فيما بعد الممثل الأسترالي ليام هيمسورث.

وقالت سايروس (27 عامًا) في حلقة متلفزة لإحدى برنامج بودكاست، لم أذهب طوال الطريق مع رجل حتى كان عمري 16 عامًا، لكن انتهى بي الأمر بالزواج من الرجل”.

وارتبطت سايروس بهيمسوورث (30 عامًا)، لأول مرة في عام 2008 بعد أن تم تمثيلهما في الفيلم المقتبس عن رواية نيكولاس سباركس “الأغنية الأخيرة”.



(وبلغ سايروس 16 يوم 23 نوفمبر من ذلك العام).

لكنهما انفصلا في منتصف عام 2010، ثم ارتبطا مجددًا ولأعلنا خطوبتهما في عام 2012 وانفصلا في عام 2013.



وعادت إليه في أواخر 2015.



وفي 27 ديسمبر 2018 أعلن عن زواجها منه في أجواء احتفال صغيرة مع عائلتيهما.

وفي 13 أغسطس 2019، أعلن هيمسورث من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على “انستجرام” عن انفصالهما نهائيًا.



وبعد فترة قصيرة أعلنت سايروس عن ارتباطها من المغني كودي سيمبسون.

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