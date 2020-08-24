العثور على 16 قطعة أثارية تتجاوز عمرها 5 الاف سنة في الناصرية

2020/08/24 | 15:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عثرت شرطة حماية الآثار والتراث، الاثنين، على 18 قطعة اثارية تتجاوز عمرها خمسة الآلاف عام في الناصرية.





وقالت شرطة ذي قار في بيان ان "مدير شرطة حماية الآثار والتراث العميد خالد عويد وحش اجرى وبالتعاون مع ممثل من مفتشية آثار ذي قار.



جوله تفتيشيه في المواقع الاثريه في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار".

واضافت انه "من خلال ذلك تم العثور على(١٨) قطعه اثريه مختلفة الأشكال والأحجام تعود إلى عصور تأريخية قديمه حيث تعد هذه المواقع ثروه وطنية مهمة للبلاد ولها عدة مميزات اعطتها الريادة في مدن العراق القديم و تعد اول مدينة وحدت دويلات المدن السومريه بحدود ثلاثة الآلاف عام قبل الميلاد".

وتابعت ان "الشرطة اتخذت الإجراءات الأصولية لتسليم القطع الاثارية إلى متحف الناصرية الحضاري والذي يقوم بدوره بتسليم المواد الاثرية إلى المتحف الوطني في بغداد".

وأشارت إلى أن "هذه الواجبات تأتي بهدف حماية المواقع الاثارية من العابثين والسراق وضمن الخطة الامنية التي اعدها قسم الاثار للحفاظ على الثروة الوطنية".

محمد المرسومي

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