الازمة النيابية تبين اسباب ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا في العراق

2020/08/24 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن عضو خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، الاثنين، وجود 3 اسباب وراء تبوء العراق المرتبة 7 عالميا بعدد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال الزيادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق وصل الى المرتبة 7 عالميا بعدد الاصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا هو امر مقلق للغاية ويدلل على ارتفاع معدلات الاصابات في اغلب محافظات البلاد”.

واضاف الزيادي،ان” 3 اسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا في العراق اولها عدم تعاون المواطنين وتفاعلهم مع الاجراءات الوقائية، والثاني الثقافة التي تدفع الى عدم تطبيق مبدا التباعد المجتمعي”.

واوضح الزيادي ان “الامر الاخير هو واقع المؤسسات الصحية فضلا عن وجود موجة وبائية ثانية كان العراق من ضمن من قع فيها”.

ولفت الى” ضرورة زيادة الدعم الحكومي لوزارة الصحة وكوادرها وخاصة الصد الاول الذين يمثلون ثروة وطنية اسهمت في تخفيف حدة الاصابات والتضحيات خلال الاشهر الماضية”.انتهى

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