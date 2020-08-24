وفد رفيع برئاسة وزير المالية يصل إلى العاصمة البريطانية لندن (صور)

2020/08/24 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن، على رأس وفد رسمي.



وقال السفير البريطاني، لدى بغداد ستيفن هاكي، في تدوينة تابعها "ناس"، (24 آب 2020)، "يسرني ان أرحب بزيارة معالي وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة المتحدة وأتطلع إلى زيارة مثمرة".

وأرفق السفير صورة لعقد اجتماع بين الجانين العراقي والبريطاني.

وتابع هيكي في تدوينة أخرى، "ناقش معالي وزير المالية العراقي وأعضاء مجلس الاعمال العراقي البريطاني كيفية تنشيط الأقتصاد من خلال التجارة والأستثمار وتوفير الوظائف والازدهار وكذلك أتاحة المزيد من الفرص لصالح العراقيين جميعاً".

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