ترامب بين الانتخابات والحروب التي لا نهاية لها 

2020/08/24 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيرشحه لولاية ثانية هذا الأسبوع، إلى التركيز على السياسة والقضايا الأمنية الخارجية..

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