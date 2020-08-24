اطلاق مشروع بوابة الرسائل القصيرة لمعرفة اجراءات ومراحل سير معاملة المواطن في دوائر وزارة الداخلية

2020/08/24 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اطلقت وزارة الداخلية، مشروع بوابة الرسائل القصيرة لمعرفة الاجراءات والمراحل التي تمر بها معاملة المواطن.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية الفريق عبدالحليم فاهم الفرهود وبمتابعة مدير عام الاتصالات والنظم المعلوماتية المهندس زياد خلف عطية، وفي اطار استكمال للجهود وحرصا على خدمة المواطن والعمل على تبسيط الاجراءات عند مراجعته دوائر الوزارة تم اطلاق مشروع بوابة الرسائل القصيرة لمعرفة الاجراءات والمراحل التي تمر بها معاملة المواطن.".



واضافت:" ان الكوادر الفنية في مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية شرعت باطلاق مشروع بوابة الرسائل القصيره SMS Gateway Mol لوزارة الداخلية والتي تتيح للمواطن معرفة الاجراءات والمراحل التي تمر بها معاملته من خلال ارسال رسائل قصيرة SMS الى رقم هاتفه من قبل الدائرة التي قام بتقديم المعاملة لها واشعاره بالمستجدات".واكدت مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية ان هذا المشروع يعد مكملا لمشروع نافذة المواطن الالكترونية والذي اثبت نجاحا لافتا ولاقى قبولا من الدوائر الخدمية للوزارة من خلال اسراع انجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد للمواطن والدائرة المعنية في الوقت نفسه./انتهى7

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