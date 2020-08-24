القبض على ٦ من مثيري النزاعات العشائرية بقضاء شط العرب في البصرة

2020/08/24 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا/ القت شرطة البصرة القبض على عدد من مثيري النزاعات العشائرية في قضاء شط العرب شرقي المحافظة .وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان قوة من مركز شرطة شط العرب، وفصيل طوارئ قسم شرطة القضاء بالاشتراك مع فوج طوارئ الشرطة التاسع، باشرت بعملية تفتيش في إحدى المناطق على أثر نزاع عشائري بين عشيرتين في منطقة التنومة بقضاء شط العرب ،و ألقت القبض على 6 متهمين من مثيري النزاع من ضمنهم اثنان راقدان بالمستشفى أثر إصابتهما بطلق ناري اثناء النزاع .واضاف البيان ضبطت بحوزة المتهمين بندقيتين ومسدسا، وتمت إحالتهم الى القضاء./ انتهى

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