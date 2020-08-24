أعادة فتح طريق حيوي شمال شرق بعقوبة بعد ساعات على قطعه من قبل متظاهرين

2020/08/24 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أعيد فتح طريق حيوي شمال شرق بعقوبة بعد ساعات على قطعه من قبل المتظاهرين .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الطريق الرابط بين بعقوبة - خانقين والمار بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة جرى فتحه من جديد امام حركة المركبات بعد ساعات على قطعه من قبل المتظاهرين من اهالي قرى قزلجة باطراف المقدادية للمطالبة بتحسين الخدمات .واضاف ان مطالب المتظاهرين رفعت الى حكومة ديالى المحلية لمناقشتها من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة ./انتهى

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