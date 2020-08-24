اتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

2020/08/24 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن أتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية في منفذ مطار بغداد الدولي.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كواردها في منفذ مطار بغداد الدولي، قامت بأتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية والعائدة الى منظمة الصحة العالمية والمتبرع بها الى وزارة الصحة العراقية”.

واضافت، انه “تم تنظيم محضر إتلاف أصولي من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات المختصة العاملة في المطار”.

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