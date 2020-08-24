النزاهة العراقية تأمر باستقدام وزير سابق ومنعه من السفر

2020/08/24 | 15:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة، مبينة أن الأ...

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