2020/08/24 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، عن شرطين لصندوق النقد الدولي لدعم العراق بقروض ومشاريع هامة.وقال كوجر في حديث صحفي، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن اللقاء الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أثناء زيارته إلى واشنطن مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مهم جداً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: دعم صندوق النقد الدولي للعراق مرهون بشرطين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: دعم صندوق النقد الدولي للعراق مرهون بشرطين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: دعم صندوق النقد الدولي للعراق مرهون بشرطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).