كشفت عن موعد انعقادها.. مصادر: لا تأجيل للقمة الثلاثية لقادة العراق والأردن ومصر

2020/08/24 | 15:55 - المصدر: NRT عربية

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أعلام مصر العراق الاردن

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رجحت مصادر رسمية مطلعة، الاثنين، عقد القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية على مستوى القادة وعدم تأجيلها، رغم إعلان الحكومة الأردنية، إصابة وزير الاتصالات العراقي الذي وصل إلى العاصمة عمان بفيروس كورونا، ما تطلب فرض إجراءات احترازية طبية له وللوفد المرافق له.

ونقلت شبكة "سي ان ان " الأميركية عن المصادر قولها، اليوم 24 آب 2020، ان القمة الثلاثية ستنعقد خلال الأسبوع الجاري، وربما يوم غد الثلاثاء، على مستوى قادة كل من الأردن ومصر والعراق، حيث تعتبر هي الثالثة من نوعها منذ شهر آذار 2019، فيما أشارت إلى انه من المتوقع أن تشهد القمة استكمالا لبحث ملفات التعاون المشترك والتجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والشأن الإقليمي.

كما أكد مصدر مطلع أن "الشأن الاقتصادي سيكون ضمن أولوية هذه المباحثات"، فيما تشير توقعات المراقبين بشأن القمة، إلى أنها تهدف إلى بناء تكتل اقتصادي في المنطقة، وليس سعيا إلى بناء محور إقليمي سياسي جغرافي.

ويأتي انعقاد القمة الثلاثية للملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها هذه الدول إثر تداعيات فيروس كورونا، وفي أعقاب إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي،

وكانت الحكومة الأردنية، قد أصدرت في وقت سابق الاثنين، توضيحا أكد فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، قائلا إن نتائج الوزير العراقي بفيروس كورونا التي أجريت له في المملكة" إيجابية"، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن، خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.

ووصل الوزير العراقي للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

ر.إ

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