وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية لطلبة السادس الإعدادي للمطالبة باحتساب المعدل التراكمي

2020/08/24 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم المئات من طلبة السادس الاعدادي وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة باحتساب المعدل التراكمي.

المحتجون أكدوا مطالبتهم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باحتساب المعدل التراكمي الاختياري، مشيرين إلى استمرار اعتصامهم أمام مبنى الوزارة لحين تحقيق مطالبهم بعد قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات في الأول من شهر أيلول المقبل.

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