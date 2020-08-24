الإعلان عن إصابة وزير الاتصالات أركان شهاب بكورونا لدى وصوله إلى عمّان

2020/08/24 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، ان نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن كانت إيجابية.

وقال العضايلة في تصريح نشرته وكالة الانباء الأردنية بترا، إن وزير الاتصالات محط ترحيب ورعاية واهتمام، وله كامل الحرية في تلقي علاجه داخل المملكة أو العودة للعراق.

وكان الشيباني قد وصل للأردن يوم الجمعة الماضية في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري وكان في استقباله السفير العراقي في الأردن مصطفى العذاري مع مجموعة من موظفي السفارة حيث قالت مصادر إن الوفد القادم من بغداد والجهات المستقبلة يخضعون لحجر كامل ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به في الأردن.

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