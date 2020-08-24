مسؤول بكوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة وسلم صلاحياته إلى شقيقته

2020/08/24 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في كوريا الجنوبية، عن دخول الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، في غيبوبة، وتسليمه قبل ذك معظم صلاحياته إلى شقيقته الأصغر.

وأكد كيم سونغ مين المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي يونغ، انه يستنتج أن سلطات كوريا الشمالية تخفي انباء تدهور صحة زعيمها البالغ من العمر ستة وثلاثين عاما، وقيامه بتحويل صلاحياته لشقيقته الأصغر منه بثلاثة أعوام، تمهيدا لخلافته في المنصب، مضيفا انه يعتبر الزعيم الكوري الشمالي في غيبوبة، لكن حياته لم تنته بعد على حد تعبيره.

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