وزارة الصحة تعلن تسجيل اعلى حصيلة شفاء بفيروس كورونا منذ دخول الفيروس

2020/08/24 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة تعلن اجراء ٢٤٠٣٩ فحص مختبري اليوم الاثنين الموافق ٢٤ اب ٢٠٢٠ لتشخيص المصابين بفايروس كورونا

وزارة الصحة تعلن شفاء ٣٩٨٠ اليوم الاثنين الموافق ٢٤ اب ٢٠٢٠ من المصابين بفيروس كورونا

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