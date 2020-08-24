2020/08/24 | 15:59 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 24 أغسطس 2020 | 03:53 مساءً | عدد القراءات : 6

منفذ مطار بغداد..



أتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية

قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي بأتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية والعائدة الى منظمة الصحة العالمية والمتبرع بها الى وزارة الصحة العراقية.

واضافت في بيان إنه "تم تنظيم محضر إتلاف أصولي من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات المختصة العاملة في المطار".

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