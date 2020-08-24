مقتل 3 أشخاص بنزاع عشائري أمام محكمة استئناف ميسان

2020/08/24 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

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قتل عدد من المدنيين جراء اندلاع نزاع عشائري أمام محكمة استئناف ميسان، وفقا لما أفاد به مصدر أمني.

وفي تفاصيل الحادثة، قال المصدر إن نزاعا عشائريا اندلع في منطقة الشبانة في محافظة ميسان أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بضمنهم الرادود الحسيني نور الكناني وشقيقه.

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