الغانمي: سنلاحق المطلوبين للقضاء في البصرة والذين تلطخت أيديهم بالدم العراقي

2020/08/24 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، متابعته تفاصيل سير العمليات الأمنية في محافظة البصرة.

وأوضح الغانمي في بيان، أنه يتابع بشكل متواصل آخر المستجدات والأوضاع الأمنية والعمليات الاستباقية لملاحقة المطلوبين للقضاء في البصرة، وجميع من تلطخت أيديهم بالدم العراقي، مشددا على ان تحقيق الأمن وفرضه مسؤولية الجميع، وان أمن البصرة يتحقق من خلال تظافر جهود أهلها والقوات الأمنية.

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