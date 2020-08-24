2020/08/24 | 16:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت الفنانة الاماراتية الشهيرة احلام، عن اول وظيفة عملت بها وقيمة الراتب الذي كانت تتقاضاه قبل دخول عالم الفن.

وفي رد لأحلام على الصحافية السعودية التي اعتبرت ان راتب أول وظيفة ليس مهم لان تكوين الخبرة هو الاهم حتى الحصول على عمل أفضل، كشفت احلام عن امور عن ماضيها وبداياتها في العمل قبل أن تحترف الغناء.

وقالت أنها عملت كمدرّسة في إحدى المعاهد لتساعد عائلتها في المصروف، وكشفت أنها كانت تتقاضى مبلغ ألف ريال بدل أتعابها:صحيح انا بدأت العمل في مدرسة ابتدائي كمدرسة بالف ريال وكنت اعول اسرتي مع اخواتي وهاذي كانت البداية براڤوا عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر..



اسمحوا مروري”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحلام تكشف عن أول وظيفة عملت بها وقيمة راتبها.. قبل دخول عالم الفن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحلام تكشف عن أول وظيفة عملت بها وقيمة راتبها.. قبل دخول عالم الفن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).