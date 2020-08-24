ناشط مدني لـ(واخ): المليشيات تدفع لتشكيل فصيل مسلح بحجة حماية المتظاهرين مع بعض الصبية المغرر بهم

2020/08/24 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اتهم الناشط المدني علي الذبحاوي اليوم الاثنين ، ان بعض المليشيات هي التي تدفع لتشكيل فصيل مسلح لحماية المتظاهرين مع بعض الصبية المغرر بهم ، مبينا ان” سقوط عدد كبير من بين المتظاهرين لا يدعونا الى حمل السلاح وتخريب نهجنا السلمي”.

وقال الذبحاوي في تصريح لـ“خبر برس” ، نستغرب من ارسال كتاب صادر من جهة امنية عليا الى امن البصرة بخصوص تشكيل فصيل مسلح لحماية المتظاهرين ، مبينا كان الأولى ارسال كتاب لاغتيال الناشطين وكيفية حمايتهم ” ، متسائلا ” اين الإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة لتفادي الوقوع في مشكلة “؟.

وأشار الى ان” الحكومة اليوم عاجزة عن تقديم أي شيء للمتظاهرين وحمايتهم مع العلم ان الدولة تمتلك الكثير من الأجهزة الأمنية ، لافتا الى ان” حماية المتظاهرين لانفسهم وعوائلهم كفلته كافة الحقوق “.

واكد الذبحاوي ان” الحراك المدني بدء وتأسس بنهج مدني مستقل لا يعرف الا لغة التعبير والمعارضة السلمية لا معارضة السلاح ممكن للناشط ان يحمي نفسه للدفاع حينما يجد أي اعتداء وهو مسموح قانونا ، ولكن ليس لتأسيس فصيل مسلح نحن ننتقد هذه المجاميع والمليشيات ولانريد ان نسلك طريقهم “.

وأوضح ” ممكن ان تكون هي نفسها المليشيات من اطلقت هذا التشكيل وغررت ببعض الصبية ، مبينا ان” المليشيات هي التي تسعى الى تجنيد الشباب للتفكير في لغة السلاح “.

وأضاف ان” الحراك المدني جاد على ابعاد السلاح عن المجتمع وعندما يطلق ثورته السياسية هي معارضة بناءة للراي والراي الاخر ، وسقوط عدد كبير من بين المتظاهرين لا يدعونا الى حمل السلاح وتخريب نهجنا السلمي “.

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