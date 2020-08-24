2020/08/24 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء إلغاء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية بجنيف بعد اكتشاف إصابة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/24 | 16:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء إلغاء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية بجنيف بعد اكتشاف إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء إلغاء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية بجنيف بعد اكتشاف إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).