قرآن عبدالله بن مسعود - 1 - كامل علي

2020/08/24 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي مقدمة: ذكرت بعض مصادر ألتراث ألإسلامي بأنَّ الخليفة عثمان بن عفان، أمر أثناء جمع ألقرآن بإتلاف جميع نسخ ألقرآن التي تختلف عن ألنسخة التي كانت محفوظة عند حفصة بنت عمر، (زوجة ألرسول محمد ) وألتي أعتمدها كأساس لجمع ألقرآن، ومن جملة هذه ألنسخ قرآن أبن مسعود وأُبَي بن كعب وأبي موسى عبدالله ألاشعري وغيرهم.ذكرت دائرة المعارف الإسلامية التفاصيل حول الاختلافات الموجودة بين المصاحف ألتي كانت في السا ......





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