2020/08/24 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة ” يس عراق “، اسعار الذهب اليوم فى العراق اليوم الاثنين 2020/8/24

الوحدة – دينار – دولار“”””” “””” “”””عيار 24……74,582.31…………..62.60 $عيار 22……68,367.12…………..57.34 $عيار 21……65,259.52…………..54.73 $عيار 18……55,936.74…………..46.91 $عيار 14 …..43,506.35…………..36.49 $عيار 12 …..37,291.16…………..31.28 $عيار 10……31,135.57…………..26.06 $اونصة 24…2,324,219.11………1,945.60 $

ملاحظة/ الاسعار اعلاه للغرام الواحد للحصول على سعر المثقال يُضرب السعر اعلاه في خانة الدولار بسعر الدولار اليوم × 5

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الذهب للغرام الواحد في العراق اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الذهب للغرام الواحد في العراق اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).