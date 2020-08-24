طباخ بداعش: عملت بالتنظيم براتب قدره 100$ شهريا وهذا ما حاولت القيام به

2020/08/24 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم فناء تنظيم داعش الإرهابي بعد عمليات التحرير، إلا أن فلوله لا تزال منتشرة في بعض ‏الرقع الجغرافية المتناثرة من المحافظات التي كانت تحتلها.





فما بين قتل واختطاف يتم في الليل ‏تحاول تلك الفلول توجيه رسالة إثبات وجود الى القوات الأمنية التي كانت لهم بالمرصاد عبر ‏افشال مخطط ارهابي كبير عزمت فلول داعش المندحرة القيام به في قضاء بيجي التابع لمحافظة ‏صلاح الدين هدفها منه زعزعة أمن المحافظة وفقدان الثقة بالمسؤولين على أمنها من القوات ‏المسلحة جاء ذلك عبر السيطرة على صهريج مفخخ عزم سائقه على القيام بعملية انتحارية كبيرة ‏تزعزع أمن المحافظة بحصد أرواح أكبر عدد من المواطنين والقوات الأمنية.



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في اواخر شهر ايلول من العام الماضي 2019 اوقفت سيطرة عسكرية في محافظة صلاح الدين، ‏غرب قضاء بيجي قرب مفرق قضاء الشرقاط تحديداً سيارة صهريج سبق وأن رُصدت حركتها ‏من قبل الاستخبارات العسكرية تم على معلومات الرصد تتبع حركته لتكون السيطرة له ‏بالاستعداد حال وصوله اليها.‏

بعد إيقافه وانزال سائقه منه اتضح بأنه مفخخ واعترف سائقه حال سؤاله من قبل القوات الامنية ‏التي اوقفته بالسيطرة زعمه بالقيام بتفجيره وسط القوات الامنية كاشفاً عن حزامه الناسف الذي ‏كان يرتديه.‏

في التحقيق أدلى المتهمان السائق ومن يصحبه باعترافاتهما الكاملة التي أوصلت المحقق الى خط ‏سير رحلتهما الكاملة مع التنظيم الارهابي.‏

قاد المتهمان السلطات الامنية الى مضافة التنظيم الواقعة في قضاء بيجي، حيث تم العثور بداخلها ‏على حزامين ناسفين اضافة الى سيارة مفخخة (فجرت عن بعد) من قبل السلطات الأمنية كما عثر ‏على صواريخ كاتيوشا.‏

كما قادت اعترافات المُتهمين بالجرم المشهود السلطات الى التعرف على ثلاث جثث مرمية قرب ‏جسر السكريات.‏

انتماء متأخر لداعش‏

في افادته قال المتهم (ع .



ر) بأنه انتمى الى تنظيم داعش الارهابي في أواخر عام 2016 وردد ‏لهم صيغة ما يسمى بـ(البيعة) ليعمل في مضافات التنظيم في قضاء بيجي بصفة (طباخ)، قائلاً ‏بأن العصابة قد خصصت له مرتباً شهرياً قدره مائة دولار امريكي.‏

وفي بداية عام 2019 استقر في احدى مضافات التنظيم الارهابي في جزيرة الصينية حيث تم ‏منحه سلاح كلاشينكوف وسيارة بيك اب كان يتنقل بها بين المضافات المتناثرة، ثم يقول كنا نتنقل ‏بالكثير من الاحيان بدراجة نارية تلافيا لاستهدافنا من قبل القوات الامنية.‏

يضيف (ع) قائلاً: ذات يوم قمت بإخفاء ستة صواريخ كاتيوشا تحت الارض في احدى مضافات ‏التنظيم الارهابي قرب طريق بيجي، كانت جميع تلك المهام المسندة لي من قبل التنظيم تعد ‏صغيرة قياساً ما اسند لي بعدها.‏

إذ كُلفت بتنفيذ ما يسمى بـ(الحكم الشرعي) بمفهوم العصابة الارهابية بمواطنين من قرية المعين.‏

عنها يقول في افادته "توجهنا ذات مساء بسيارة البيك اب الى قرية المعين مع بقية افراد التنظيم ‏الارهابي وقمنا بتطويق عدد من الدور السكنية لنختطف ثلاثة اشخاف منهم بذريعة تعاونهم مع ‏السلطات الأمنية، كان بينهم أخوين هما (علي وثامر) قمنا باقتيادهم الى جزيرة السكريات حيث ‏قتلناهم هناك ورمينا جثثهم".‏

بعد ذلك تواصلت مع اخوالي الثلاثة بغية تنظيم هوية احوال مدنية مزورة استخدمها في تحركاتي ‏تم اشعاري من قبلهم فيما بعد بالحضور الى منطقة دبس مكحول لاستلامها.‏

حال استلامي لها تم ابلاغي من قبل عصابات داعش الارهابية بالقيام بعملية انتحارية حضرت ‏على اثر التبليغ الى منطقة المشاعيف حاملا بندقية ومرتديا حزاما ناسفا لغرض تفجير نفسي ‏بالقوات الامنية حيث قام باستقبالي (أ) الذي اصطحبني بالصهريج تجاه قضاء الشرقاط لتنفيذ ‏العملية الانتحارية فيه وهناك تم القبض علي.‏

القصاص

اعترف المتهم (ع .



ر) بانتماءه للتنظيم الارهابي وقيامه بقتل ثلاثة من المجنى عليهم اضافة الى ‏ما شوهد في هاتفه النقال من صور ارتداءه للزي الافغاني اضافة الى عزمه القيام بعملية انتحارية ‏تستهدف أمن محافظة صلاح الدين وما عثر بحوزته وفي المضافة التي دل السلطات الامنية عليها ‏من اسلحة تعود للتنظيم الارهابي.





قال على اثر ذلك القضاء كلمته بتجريم المتهم وفي المادة ‏الرابعة/ أ وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.



لتحكم ‏المحكمة عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت.‏

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