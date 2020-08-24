كورونا تعيد ’إكرام’ البصراوية إلى حضن هوايتها المفضلة (فيديو)

2020/08/24 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعد تخليها عن حلم حياتها، بأن تصبح رسامة كبيرة، بسبب ظروف الحياة، عادت الشابة البصراوية، ’إكرام’ إلى هوايتها المفضلة مع اجواء كورونا، والحظر المفروض على التجوال، خلال الأيام المقبلة.

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