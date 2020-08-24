الاردن تخير الوزير العراقي المصاب بكورونا بين العلاج او العودة

2020/08/24 | 16:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد الأردن إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، وذلك خلال تأديته زيارة رسمية للمملكة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة في تصريح له اليوم الاثنين وتابعته (المستقلة) إن “نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية […]

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