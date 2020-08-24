2020/08/24 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجهت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بإطلاق خدمة جديدة لتسهيل معاملات المواطنين.وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، في تصريح، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إن من اولويات عملنا هوهناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يوجه بإطلاق خدمة جديدة لتسهيل معاملات المواطنين المركز الخبري الوطني.

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