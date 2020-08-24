الشمري : إصابة وزير الاتصالات بكورونا قد تؤجل قمة عمان الثلاثية

2020/08/24 | 16:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال القيادي في تيار الحكمة العراقي، فادي الشمري إن القمة العراقية المصرية الأردنية قد تؤجل بسبب “اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب والوفد المرافق له” بفيروس كورونا المستجد لدى وصولهم مطار عمان.وبحسب الشمري، تم حجر الوفد المرافق للوزير وبعض الدبلوماسيين.ولم تؤكد سلطات أي من العراق ومصر والأردن الأنباء التي أوردها الشمري، أو […]

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