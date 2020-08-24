الصحة تعلن اجراء اكبر عدد من الفحصوات المختبرية لكورونا وتعلن شفاء 3980 حالة جديدة

2020/08/24 | 16:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين ، اجراء اكبر عدد من الفحوصات المختبرية لتشخيص المصابين بفيروس كورونا”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،ان” الوزارة اجرت فحوصات لـ ٢٤٠٣٩ فحص مختبري اليوم الاثنين لتشخيص المصابين بفايروس كورونا ، مبينة ان” حالات الشفاء المسجلة في مختبراتنا لهذا اليوم ٣٩٨٠ حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا”.

واضافت الوزارة ” عن علاج ١٥ الف مصاب بفيروس كورونا بالبلازما منذ بدء جائحة كورونا وبنجاح كبير”.

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