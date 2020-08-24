شرطة كربلاء.٣٠الف عنصر امني سيشاركون بتأمين زيارة عاشوراء

2020/08/24 | 16:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_كربلاءأعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، الاثنين، أن 30 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين زيارة العاشر من محرم، فيما تطرق محافظ بابل حسن منديل إلى إجراءات تقلل الوافدين إلى كربلاء.وقال زويني في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إن "أكثر من 30 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين الزيارة، مع التعزيزات من وزارة الداخلية والدفاع"، مشيراً إلى أن "هناك تعزيزات أمنية على السيطرات الخارجية والطرق النيسمية فضلاً عن انتشار قطعات في المناطق الصحراوية".من جانبه، قال محافظ بابل حسن منديل إن "إجراءاتنا تقلل من الوافدين إلى محافظة كربلاء لأن زيارة عاشوراء هي زيارة محلية".من جهته، ذكر محافظ بغداد محمد جابر العطا قائلاً: "نحن مع أداء الزيارة لكن الآن هناك ظرف استثنائي بسبب زيادة الإصابات ووصلت الى أعلى رقم"، مضيفاً أن "الزيارة مهمة وأرواح الزائرين مهمه أيضاً، وعلينا أن نلتزم بتوجيهات لجنة الصحة والسلامة، والتنقل بين المحافظات هي قرارات مركزية".وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي أعلن، السبت (1 آب 2020)، أن غلق المدينة سيستمر الى الـ13 من شهر محرم، مؤكدا أن من يحرض على التجمعات البشرية سوف يحال الى القضاء.

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