بايرن يزيح ريال مدريد من صدارة التصنيف الأوروبي

2020/08/24 | 16:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نجح بايرن ميونخ، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخه، بعد تغلبه (1-0) على باريس سان جيرمان، أمس الأحد، في التربع على صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).ووضع العملاق البافاري حدا لهيمنة الملكي، وتصدر التصنيف بـ136 ألف نقطة، متقدما على الفريق الذي يقوده المدرب زين الدين زيدان (134 ألف نقطة)، وبرشلونة (128 ألف نقطة)، وأتلتيكو مدريد (127 ألف نقطة).ويحتل باريس سان جيرمان المركز السابع، برصيد 113 ألف نقطة، بعد يوفنتوس (117 ألف نقطة)، ومانشستر سيتي (116 ألف نقطة).ويتقدم الفريق الباريسي على إشبيلية (102 ألف نقطة) بطل الدوري الأوروبي، الذي سينافس بايرن على كأس السوبر القارية، في أيلول المقبل.وتوج بايرن ميونخ بالثلاثية، هذا الموسم، للمرة الثانية في تاريخه بعد (2012-2013)، حيث هيمنت كتيبة المدرب هانز فليك على الصعيدين المحلي والأوروبي.محمد المرسومي

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