المتهمون بالقتل يصرخون ها نحن القتلة، والدولة صم بكم عمي!!! - كاظم حبيب

2020/08/24 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب لم يعد هناك شيء يثير العجب والاستغراب في صفوف الشعب العراقي في سلوكيات ومواقف الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبأجهزتها الأمنية العديدة ومؤسساتها وهيئاتها المالية والإدارية والمستقلة وتعدد هيئات النزاهة المناهضة واقعيا لمصالح الشعب ووحدته.



لم يعد هناك ما يقنع المجتمع العراقي، لاسيما الفئات الاجتماعية الكادحة والمنتجة للخيرات المادية والروحية والمحرومة والفقيرة، بأن ......





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